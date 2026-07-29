Mobiel puinbreken bij Rijksweg 5 in Budel

Daanen Altforst B.V. heeft een melding gedaan voor mobiel puinbreken op Rijksweg 5 in Budel. Dit zal gebeuren voor drie werkdagen tussen 13 augustus en 13 november 2026.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekendgemaakt dat Daanen Altforst B.V. melding heeft gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op Rijksweg 5 in Budel. De werkzaamheden zullen plaatsvinden gedurende drie werkdagen in de periode van 13 augustus tot en met 13 november 2026.

Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plaatse fijngemalen zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Deze melding valt onder het Besluit bouwwerken leefomgeving en is enkel een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen deze melding bezwaar te maken.