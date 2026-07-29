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Vergunning verlengd voor container op Tongelresestraat Eindhoven

Vandaag om 10:08

De vergunning voor het plaatsen van een container op de Tongelresestraat 65 in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 27 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het besluit om de vergunning te verlengen betreft het gebruik van de openbare ruimte op het adres Tongelresestraat 65 in Eindhoven. Dit besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-007070.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van 27 juli 2026 schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven.

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