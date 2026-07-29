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Tandtechnisch laboratorium gepland in Eindhoven
Vandaag om 10:08
Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een tandtechnisch laboratorium aan de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven. Deze aanvraag is op 24 juli ontvangen.
De aanvraag betreft een nieuwe omgevingsvergunning voor de realisatie van een tandtechnisch laboratorium. Het adres van de geplande bouwlocatie is Bisschop Bekkerslaan 2 in Eindhoven.
Op dit moment is de vergunningsaanvraag enkel ter kennisgeving ingediend en ligt deze niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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