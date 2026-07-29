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Sloopvergunning aangevraagd voor gebouw in Eindhoven
Vandaag om 10:08
Er is een aanvraag ingediend voor de sloop van een gebouw aan de Theo Koomenlaan 7 in Eindhoven. De aanvraag is op 27 juli 2026 ontvangen.
De omgevingsvergunning voor de sloop van het gebouw aan de Theo Koomenlaan 7 in Eindhoven is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007337. Deze aanvraag is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
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