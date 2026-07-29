Overkapping gepland aan Bernardinopas in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een nieuwe overkapping aan de achterzijde van een woning aan de Bernardinopas in Eindhoven. De aanvraag is op 25 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft het plaatsen van een overkapping aan de achterkant van het woonhuis op Bernardinopas 11 in Eindhoven. Dit betekent dat de eigenaar van de woning een vergunning heeft aangevraagd om een constructie te bouwen die bijvoorbeeld als terrasoverkapping kan dienen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007312. Op dit moment is de vergunning enkel ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.