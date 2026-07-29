Vergunning voor hoogwerker op Aalsterweg in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een hoogwerker aan de Aalsterweg 132. Het besluit werd op 27 juli 2026 verzonden.

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Op Aalsterweg 132 in Eindhoven is toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare ruimte voor een hoogwerker. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-006265, betreft een vergunning voor het plaatsen van objecten zoals een container of steiger.

Belanghebbenden hebben na de verzenddatum zes weken de tijd om schriftelijk bezwaar in te dienen. Het besluit blijft van kracht tijdens de bezwaarprocedure, maar bij spoedeisend belang kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank Oost-Brabant.