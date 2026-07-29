Herontwikkeling winkelcentrum Ardèchelaan in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor de herontwikkeling van het winkelcentrum aan de Ardèchelaan in Eindhoven. De gemeente heeft deze vergunning op 27 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft de herontwikkeling van het winkelcentrum op de Ardèchelaan in Eindhoven. Deze vergunning is ter kennisgeving ingediend en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Het aanvraagproces wordt beheerd door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-007322.