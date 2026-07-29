Vergunningsaanvraag voor bereiden van gerechten in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunningsaanvraag ingediend voor het bereiden van verse groenten, het opwarmen van soep en het frituren van loempia's op de Hastelweg.

Gevonden voor jou

Op de Hastelweg in Eindhoven is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om diverse gerechten te bereiden. Het gaat om het verwerken van verse groenten, het opwarmen van soep en het frituren van loempia's. Deze aanvraag is op 25 juli 2026 ontvangen.

De vergunningaanvraag is alleen ter kennisgeving en kan momenteel niet worden ingezien. Ook is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de aanvraag.