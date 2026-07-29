Evenement 'Terug in de tijd' in Eindhoven op 26 september

Op 27 juli is besloten dat het evenement 'Terug in de tijd' doorgaat op 26 september aan de Javalaan 149 in Eindhoven.

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Het evenement 'Terug in de tijd' is goedgekeurd door de afdeling Veiligheid en Handhaving. Dit A-evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 aan de Javalaan 149 in Eindhoven. Het besluit hierover is genomen op 27 juli.

Als je direct betrokken bent bij deze beslissing, is er de mogelijkheid om binnen zes weken na de besluitdatum schriftelijk bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven.