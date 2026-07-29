Beslistermijn voor loopbrug Kruisbroedershof verlengd

De beslissing over de omgevingsvergunning voor het vervangen van een loopbrug bij Kruisbroedershof in Den Bosch is met zes weken uitgesteld. De nieuwe uiterste beslisdatum is 7 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het vervangen van een loopbruggetje naar Kruisbroedershof in Den Bosch. Deze bouwactiviteit valt onder het omgevingsplan en heeft kenmerknummer 079619436140.

Belangrijk om te weten is dat de gemeente Den Bosch sinds 1 januari 2026 geen gebruik meer maakt van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen inwoners vanaf 25 jaar wekelijks een e-mail via overheid.nl, mits hun e-mailadres daar bekend is. Wie deze berichtenservice nog niet ontvangt, kan zich via de website aanmelden.