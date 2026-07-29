Beslistermijn omgevingsvergunning Koninginnelaan verlengd

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Koninginnelaan 33 verlengd. De aanvraag betreft het vervangen van de ramen. De nieuwe uiterste beslisdatum is 7 september 2026.

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In Den Bosch is de beslissing over een omgevingsvergunning voor het adres Koninginnelaan 33 uitgesteld. De vergunningaanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit, namelijk het vervangen van ramen. De oorspronkelijke beslistermijn is verlengd met zes weken en de nieuwe uiterste datum is vastgesteld op 7 september 2026.

Opmerkelijk is dat de gemeente Den Bosch sinds 1 januari 2026 niet langer gebruikmaakt van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder kunnen nu via overheid.nl wekelijks e-mails ontvangen over lokale bekendmakingen, mits hun e-mailadres bij de overheid bekend is.