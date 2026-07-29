Melding gebruik grond in Deursen-Dennenburg

De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor het gebruik van grond aan De Rand 13 in Deursen-Dennenburg. Dit heeft plaatsgevonden op 30 juni 2026.

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Bij de melding gaat het om het toepassen van grond, wat betekent dat er grond gebruikt of neergelegd gaat worden op de aangegeven locatie. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu, daarom is het verplicht dit te melden.

Het betreft de locatie De Rand 13 en de omliggende omgeving in Deursen-Dennenburg. De melding heeft het DSO-kenmerk 2026063001378 en zaaknummer Z/509642. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.