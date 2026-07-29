Vergunning voor leibomen in Oss aangevraagd

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van palen voor leibomen aan de Foulkesstraat 30 in Oss. De aanvraag kwam binnen op 7 juli 2026.

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Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. De aanvraag betreft het plaatsen van palen die bedoeld zijn om leibomen te geleiden. Dit kan invloed hebben op het uiterlijk van de straat en mogelijk op de omgeving.

Wie interesse heeft in de vergunningsaanvraag, kan de stukken inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in Oss. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt, wat kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.