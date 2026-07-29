Oss transformeert kantoorgebouw naar 72 appartementen

De gemeente Oss heeft een overeenkomst gesloten voor de transformatie van een kantoorgebouw aan de Raadhuislaan 26. Het gebouw wordt omgevormd tot 72 appartementen met commerciële ruimtes. Deze plannen omvatten ook 76 parkeerplaatsen en een wijziging van het omgevingsplan.

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Het kantoorgebouw aan de Raadhuislaan in Oss zal worden getransformeerd naar woonappartementen. Dit project omvat naast 72 woningen ook twee commerciële ruimtes van elk 100 vierkante meter. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de initiatiefnemer over kosten, sloopwerkzaamheden en de planning. De plannen zijn onderdeel van een overeenkomst volgens de Omgevingswet.

Belangstellenden kunnen vanaf donderdag 23 juli 2026 een zakelijke beschrijving van de overeenkomst bekijken bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis van Oss. De overeenkomst zelf ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. De balie is doordeweeks geopend van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags en op donderdag tot acht uur 's avonds.