Herpen: Loods wordt mogelijk verbouwd voor arbeidsmigranten

Burgemeester en wethouders van Herpen hebben een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een loods aan de Elsstraat 15. Hierin zouden twaalf arbeidsmigranten gehuisvest moeten worden.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 23 juli 2026 ingediend. Er is echter nog geen zekerheid of de vergunning wordt verleend. Het proces bevindt zich nog in de overwegingenfase.

Geïnteresseerden die de plannen willen inzien, kunnen een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.