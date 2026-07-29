Bewonersdag Philips II-straat gepland voor 29 augustus 2026

De gemeente Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Bewonersdag in de Philips II-straat op 29 augustus 2026. Het besluit hierover volgt binnen acht weken.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Oss een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een Bewonersdag in de Philips II-straat. Dit evenement staat gepland voor 29 augustus 2026. De gemeente heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen over deze vergunningaanvraag.

Inwoners van Oss kunnen de aanvraag inzien en een reactie geven, maar bezwaar maken is pas mogelijk na de publicatie van het besluit in het gemeenteblad. Voor vragen of om de stukken in te zien, kunnen geïnteresseerden een afspraak maken bij de gemeente Oss. Dit is mogelijk op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.