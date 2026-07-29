Vergunning aangevraagd voor tuinkamer in Oss

Inwoners van Oss hebben een aanvraag ingediend voor een tuinkamer aan de Van Rappardstraat. De gemeente ontving op 19 juli 2026 de aanvraag voor een bouwvergunning.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor de aanbouw van een tuinkamer aan de Van Rappardstraat 22 in Oss. De aanvraag is nog in behandeling en het is nog niet zeker of deze wordt goedgekeurd.

Als je de documenten wilt inzien, moet je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.