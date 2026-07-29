Bladels echtpaar viert 60-jarig huwelijk

Het echtpaar van Garsel-Driedijk uit Bladel heeft op 25 juli hun 60-jarig huwelijk gevierd. Burgemeester Maurits van den Bosch feliciteerde hen persoonlijk.

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Het echtpaar van Garsel-Driedijk heeft een bijzondere mijlpaal bereikt met hun diamanten huwelijk. Op 25 juli waren zij maar liefst 60 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit bracht burgemeester Maurits van den Bosch hen een bezoek in Bladel om hen persoonlijk te feliciteren.

Een diamanten huwelijk is een zeldzame gebeurtenis en wordt traditioneel gevierd met bloemen en felicitaties van familie, vrienden en vaak ook de burgemeester. Het is een eerbetoon aan een lange en duurzame relatie en een symbool van liefde en toewijding.

Het bezoek van de burgemeester onderstreept het belang dat de gemeenschap hecht aan dergelijke jubilea. Het echtpaar geniet na 60 jaar nog steeds van elkaars gezelschap en de felicitaties die ze mochten ontvangen.