Phishingmails over energiepeiling in Den Bosch

De gemeente Den Bosch waarschuwt voor phishingmails waarin de 'Gemeentelijke Energiepeiling 2026' wordt genoemd. Inwoners ontvangen deze valse e-mails, die zogenaamd van de gemeente afkomstig zijn. De e-mails vragen om deelname aan een enquête over energiekosten en beloven cadeaubonnen als beloning. De gemeente benadrukt dat deze berichten niet van hen of hun partners afkomstig zijn.

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De phishingmails, die ten onrechte de naam van de gemeente Den Bosch gebruiken, vragen inwoners om hun mening te geven over energiekosten. Als lokmiddel worden cadeaubonnen van bekende winkels zoals Bol.com, Coolblue, IKEA en HEMA aangeboden. De e-mails komen van verdachte adressen en verwijzen naar buitenlandse websites.

Herken phishing

Phishing is een methode van internetoplichting waarbij criminelen proberen persoonlijke gegevens of geld te stelen. Ze doen zich vaak voor als betrouwbare organisaties. Om jezelf te beschermen, wordt aangeraden deze e-mails niet te openen, geen links aan te klikken en geen persoonlijke gegevens in te vullen.

Wat te doen bij verdachte acties?

Als je al op een link hebt geklikt of gegevens hebt ingevoerd, is het belangrijk snel actie te ondernemen. Voer een virusscan uit, verander wachtwoorden en schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in. Heb je bankgegevens gedeeld, neem dan direct contact op met je bank. Je kunt ook de Fraudehelpdesk inschakelen voor advies.

Twijfel over de afzender?

Bij twijfel over de herkomst van een e-mail die beweert van de gemeente te zijn, kun je contact opnemen met de gemeente Den Bosch. Zij bieden hulp om te controleren of een bericht echt betrouwbaar is.