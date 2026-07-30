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Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Uden

Vandaag om 09:16

Op 27 juli 2026 heeft de gemeente Uden een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het verbouwen van een woning aan Raampoort 2.

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De aanvraag betreft zowel het omgevingsplan als de technische aspecten van de verbouwing. Deze is geregistreerd onder nummer 61087-2026. Op de aanvraag kan niet formeel gereageerd worden, maar deze kan wel worden ingezien bij de gemeente.

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