Kapvergunning aangevraagd voor 13 bomen aan Boerenkamplaan

Op 21 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het kappen van 13 bomen aan de Boerenkamplaan 110 in Someren.

Gevonden voor jou

De burgemeester en wethouders van Someren hebben bekendgemaakt dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Deze vergunning betreft het kappen van dertien bomen op het adres Boerenkamplaan 110.

Hoewel de aanvraag ter kennisgeving is gepubliceerd, ligt deze niet ter inzage. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Pas nadat er een ontwerp- of definitief besluit is genomen, kunnen belangstellenden formeel reageren op het plan.