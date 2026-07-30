Nieuwe woning gepland op bouwkavel in Cuijk

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe woning op bouwkavel 510 aan de Meelbes in Cuijk. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een huis nabij Meelbes nummer 7, in Cuijk. Het betreft bouwkavel 510. De aanvraag wordt behandeld volgens de normale procedure en de gemeente heeft acht weken om een beslissing te nemen. Deze termijn kan verlengd worden tot maximaal veertien weken.

Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004960. Belangstellenden kunnen geen bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag of eventuele verlenging van de beslistermijn.