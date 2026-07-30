Nieuwe woning gepland aan Meidoornweg in Mill

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuwe woning aan de Meidoornweg naast nummer 28 in Mill. De aanvraag is op 28 juli 2026 binnengekomen en wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

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De aanvraag betreft niet alleen de bouw van de woning, maar ook het aanleggen of veranderen van een uitweg. Het kadastrale nummer van de locatie is MIL00 R 1630. De gemeente heeft een termijn van acht weken om een beslissing te nemen, die eventueel verlengd kan worden tot veertien weken.

Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van de beslistermijn is niet mogelijk. De aanvraag wordt volgens de gebruikelijke procedure behandeld.