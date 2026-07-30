Vrachtwagenvergunning voor funderingsherstel in Grave verleend

Op 29 en 30 oktober 2026 mag nabij de Hamstraat in Grave een vrachtwagen geplaatst worden voor funderingsherstel. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 27 juli 2026 een vergunning verleend.

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De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om een objectvergunning voor het plaatsen van een vrachtwagen voor funderingsherstel. De werkzaamheden vinden plaats nabij Hamstraat 1 in Grave.

Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00004911. Belanghebbenden hebben tot 7 september 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Dit kan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.