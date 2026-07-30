Vergunning verleend voor verbouwing woning in Mill

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het herbouwen van een serre en het vervangen van het dak op een woning aan de Kampweg in Mill. Het besluit is genomen op 27 juli 2026.

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De woning aan de Kampweg 45 in Mill krijgt een nieuwe serre en een nieuw dak. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft hier op 27 juli 2026 toestemming voor gegeven.

De omgevingsvergunning betreft een bouwactiviteit en is onderdeel van het omgevingsplan. Het officiële zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00003703. Inwoners die hier belang bij hebben, kunnen tot 7 september 2026 bezwaar maken tegen dit besluit.