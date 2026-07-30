Gemeente Land van Cuijk wil snippergroen verkopen aan buur

De gemeente Land van Cuijk heeft plannen om een stuk gemeentegrond bij D’n Hof 48 te verkopen aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het gaat om een stuk van ongeveer 237 vierkante meter.

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Het voornemen van de gemeente Land van Cuijk om de grond te verkopen, maakt deel uit van hun snippergroenbeleid. Dit beleid staat toe dat kleine stukken gemeentelijke grond, snippergroen genoemd, verkocht worden aan eigenaren van aangrenzende percelen om hun terrein uit te breiden.

De grond bij D’n Hof 48 heeft de kadastrale aanduiding VLB S 861. De gemeente zal twintig dagen na de bekendmaking van deze verkoop overgaan tot de verkoop, tenzij er zich een andere belangstellende meldt die ook volgens het beleid in aanmerking komt voor de aankoop.