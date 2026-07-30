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Bomenkap gepland aan de Floresstraat in Eindhoven
Vandaag om 09:30
In Eindhoven is een aanvraag ingediend om drie bomen te kappen aan de Floresstraat. De aanvraag is op 28 juli ontvangen door de gemeente.
Het gaat om een omgevingsvergunning voor het verwijderen van bomen op het adres Floresstraat 3. De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-007350. Hoewel de vergunning is ingediend, ligt deze nog niet ter inzage en kunnen inwoners hier nog geen bezwaar tegen maken.
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