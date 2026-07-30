Kamerverhuur met zes kamers in Eindhoven aangevraagd

In Eindhoven is een aanvraag voor legalisatie van kamerverhuur ingediend voor zes kamers aan de Wattstraat. Deze aanvraag is op 27 juli 2026 ontvangen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor kamerverhuur aan de Wattstraat 3 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend om de verhuur van zes kamers te legaliseren.

De vergunningaanvraag is op dit moment alleen ter informatie en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar. Deze is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007345.