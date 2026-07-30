Kozijnen en ramen vervangen bij woning in Eindhoven

Het College van B&W in Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen en ramen aan de voorzijde van een woning aan de St Servaasweg.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-001462 is op 28 juli 2026 goedgekeurd. Het betreft een bouwactiviteit aan de voorkant van het huis aan de St Servaasweg 14 in Eindhoven.

Vanaf twee dagen na de verzenddatum is de beslissing op het stadhuis en digitaal op de gemeentelijke website in te zien. Betrokkenen kunnen binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Dit bezwaar schorst de beslissing niet automatisch.