Vergunning voor uitbouw aan Marconilaan in Eindhoven geweigerd

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft de aanvraag om een pand aan de Marconilaan 23E uit te bouwen aan de voorzijde geweigerd. Het besluit is op 28 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag betrof een bouwactiviteit waarbij het pand aan de voorzijde zou worden uitgebreid. Het besluit ligt vanaf twee dagen na de verzenddatum ter inzage op het Inwonersplein in het stadhuis van Eindhoven. Ook is het besluit digitaal in te zien via de website van de gemeente.