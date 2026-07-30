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Eindhoven verleent vergunning voor kappen van twee bomen

Vandaag om 09:30

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het kappen van twee bomen aan de Achtseweg Zuid. Het besluit is op 28 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het College van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van twee bomen aan de Achtseweg Zuid. Deze vergunningaanvraag heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-001056.

Vanaf twee dagen na de verzenddatum ligt het besluit ter inzage op het Stadhuisplein in Eindhoven. Ook is het besluit online te bekijken op de website van de gemeente Eindhoven. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit.

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