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Terrasvergunning aangevraagd voor De Bagel in Eindhoven

Vandaag om 09:30

Horecabedrijf De Bagel B.V. in Eindhoven heeft een terrasvergunning aangevraagd. De aanvraag is ingediend op 28 juli 2026.

Gevonden voor jou

De Bagel B.V., gevestigd aan de Torenallee in Eindhoven, heeft een aanvraag ingediend voor een terrasvergunning. Deze aanvraag heeft het zaaknummer EHV-ZP2026-007369 gekregen.

Het gaat om een aanvraag voor het gebruik van openbare ruimte bij het horecabedrijf. De aanvraag is nog niet ter inzage en er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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