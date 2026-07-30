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Grond wordt toegepast in Den Bosch op drie locaties
Vandaag om 09:34
In Den Bosch wordt grond toegepast op de Voltastraat, Ampèrestraat en Röntgenstraat. De melding voor deze activiteit is op 21 juli 2026 ontvangen door de gemeente.
Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor het toepassen van grond op de Voltastraat, Ampèrestraat en Röntgenstraat. Dit betekent dat er grond wordt gebruikt of neergelegd, wat een effect kan hebben op de bodem en het milieu. De melding heeft het DSO-kenmerk 2026072100939 en zaaknummer Z/511346.
Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding. Voor vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het is handig om hierbij het zaaknummer te vermelden.
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