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Kismet Lokanta vraagt terrasvergunning aan in Den Bosch

Vandaag om 09:34

Kismet Lokanta heeft een terrasvergunning aangevraagd voor hun locatie aan de Boschmeersingel 121 in Den Bosch.

Gevonden voor jou

Het restaurant Kismet Lokanta in Den Bosch wil een terras exploiteren en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. De aanvraag is gebaseerd op de Horecaverordening van 2017 van de stad. De gemeente verwerkt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedures.

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