Beslistermijn verlengd voor dakkapel Van der Weeghensingel

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Van der Weeghensingel 17 verlengd. Het gaat om het vervangen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De nieuwe uiterste beslisdatum is 8 september 2026.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit waarvoor de beslissing met zes weken is uitgesteld. Dit betekent dat belanghebbenden langer moeten wachten op een definitieve beslissing.

Belangrijk is dat de gemeente Den Bosch vanaf 1 januari 2026 geen gebruik meer maakt van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. In plaats daarvan ontvangen mensen van 25 jaar en ouder, met een geregistreerd e-mailadres bij overheid.nl, wekelijks een e-mail met updates over de omgeving. Wie nog geen e-mails ontvangt, kan zich aanmelden via de website van overheid.nl.