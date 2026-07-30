Oude garage in Ommel gaat tegen de vlakte

In Ommel is toestemming verleend voor de sloop van een oude garage aan de Kloosterstraat. De gemeente Asten heeft op 22 juli 2026 de sloopmelding geaccepteerd.

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De aanvraag voor de sloop van de garage in Ommel werd op 20 juli 2026 ingediend en heeft kenmerk 2026072001044. Het zaaknummer is 07432024292700. Deze melding is bedoeld om inwoners op de hoogte te brengen van veranderingen in hun buurt.

Het accepteren van een sloopmelding is geen formeel besluit, dus er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep. Voor wie de locatie op een kaart wil zien, is er een online optie beschikbaar via het menu van de gemeentelijke website.