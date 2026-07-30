Hogere geluidswaarden vastgesteld voor woningen in Ommel

De gemeente Asten heeft hogere geluidswaarden vastgesteld voor woningen aan de Kluizendries-Kluisstraat in Ommel. Deze maatregel is nodig vanwege verkeerslawaai van de A67 en de Kranenvenweg.

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De gemeente Asten heeft besloten om hogere geluidswaarden toe te staan voor de gevels van woningen in het gebied van het bestemmingsplan 'Ommel Kluizendries-Kluisstraat 2022'. Dit besluit is genomen omdat het niet mogelijk is om de standaard geluidsnormen te halen door het geluid van het verkeer op de nabijgelegen wegen.

Het besluit is vanaf 31 juli 2026 zes weken lang in te zien op het gemeentehuis. Voor vragen of het bekijken van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via het Klant Contact Centrum van de gemeente.