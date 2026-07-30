Meldingen activiteit leefomgeving bij V.O.F. Smits in Heusden

V.O.F. H.M. en M.T.M. Smits in Heusden heeft meldingen gedaan voor diverse activiteiten volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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Het bedrijf V.O.F. H.M. en M.T.M. Smits, gevestigd aan de Gevlochtsebaan 20 in Heusden, heeft op 29 april 2026 verschillende meldingen ingediend bij de gemeente Asten. Deze meldingen vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreffen onder meer het telen van gewassen in de open lucht, het opslaan van gevaarlijke stoffen zoals een dieseltank en propaantank, kleinschalig tanken, en het reinigen van voertuigen.

De meldingen zijn geregistreerd onder diverse DSO-verzoeknummers, waaronder 2026042900355 en 2026042900361. Het is belangrijk te weten dat deze meldingen alleen als kennisgeving dienen en dat er geen mogelijkheid is om hiertegen bezwaar te maken.