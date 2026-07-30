Bestemmingsplan Ommel Kluizendries-Kluisstraat vastgesteld

De gemeenteraad van Asten heeft op 30 juni 2026 het bestemmingsplan "Ommel Kluizendries-Kluisstraat 2026" gewijzigd vastgesteld. Het plan wijkt af van het eerdere ontwerp vanwege aanpassingen in de geurgebiedsvisie. De wijziging zorgt voor een acceptabel woon- en leefklimaat in het gebied.

Gevonden voor jou

Vanaf 31 juli 2026 ligt het gewijzigde bestemmingsplan zes weken ter inzage. Het plan kan digitaal worden bekeken op de website Ruimtelijke Plannen of via Regels op de kaart. Voor een papieren versie is een afspraak nodig met het Klant Contact Centrum van de gemeente Asten.

Belanghebbenden kunnen vanaf 1 augustus 2026 beroep aantekenen bij de Raad van State. Dit moet binnen zes weken na bekendmaking en onder vermelding van de Crisis- en herstelwet. Het bestemmingsplan wordt van kracht na deze termijn, tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd.