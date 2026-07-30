Beslistermijn aanvraag woning in Asten verlengd met zes weken

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning bij Hutten 11 met zes weken verlengd. Dit betreft de aanvraag voor het plaatsen van een generatiewoning.

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De verlenging van de wettelijke beslistermijn is van toepassing op een aanvraag met kenmerk 2026061602146. De aanvraag is voor het plaatsen van een generatiewoning, ook wel een woonunit genoemd, op het adres Hutten 11 in Asten. De nieuwe beslistermijn loopt nu tot 10 augustus 2026.