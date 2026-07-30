Beslistermijn vergunning dakvervanging Asten verlengd

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak van een woning aan de Heerbaan 96 verlengd met zes weken. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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De vergunningaanvraag werd op 27 februari 2026 ingediend. De verlenging van de beslistermijn is bedoeld om meer tijd te nemen voor de beoordeling van de aanvraag. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging.

Voor vragen of opmerkingen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail. Vermeld hierbij het zaaknummer Z-2026-004271 in de onderwerpregel voor een vlotte afhandeling.