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Vergunning voor mestbassin aan Pijlstaartweg in Asten verleend

Vandaag om 09:34

De gemeente Asten heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een mestbassin aan de Pijlstaartweg 5. Het besluit is op 28 juli 2026 genomen en verzonden.

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Het mestbassin zal worden gebruikt voor de opslag van drijfmest, digestaat of dunne fractie. De vergunning omvat zowel bouwtechnische als milieubelastende aspecten. De aanvraag hiervoor werd op 13 februari 2026 ingediend.

De stukken met betrekking tot deze vergunning liggen nog zes weken ter inzage bij de gemeente. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via [email protected].

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