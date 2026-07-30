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Omgevingsvergunning De Rijt nu zichtbaar op Omgevingsloket
Vandaag om 09:34
Burgemeester en Wethouders van Deursen-Dennenburg hebben de locatie van een verleende omgevingsvergunning op het Omgevingsloket zichtbaar gemaakt. Dit was eerder per abuis niet gebeurd.
De omgevingsvergunning voor De Rijt 6 A in Deursen-Dennenburg is nu te vinden op het Omgevingsloket. Het gemeentebestuur had dit eerst over het hoofd gezien, maar heeft de fout inmiddels hersteld.
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