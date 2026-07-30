Advertentie
Vergunning aangevraagd voor houten schuur in Veghel
Vandaag om 09:50
Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een houten schuur te bouwen aan de Versantvoortstraat 2A in Veghel. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad en wordt behandeld volgens de standaardprocedure.
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een houten schuur te bouwen aan de Versantvoortstraat 2A in Veghel. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3676.
De gemeente heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. In sommige gevallen kan de beoordelingstijd worden opgeschort als er aanvullende informatie van de aanvrager nodig is.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie