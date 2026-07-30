Vergunning aangevraagd voor houten schuur in Veghel

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een houten schuur te bouwen aan de Versantvoortstraat 2A in Veghel. De aanvraag is op 24 juli 2026 ontvangen door de gemeente Meierijstad en wordt behandeld volgens de standaardprocedure.

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De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een houten schuur te bouwen aan de Versantvoortstraat 2A in Veghel. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3676.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een beslissing te nemen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. In sommige gevallen kan de beoordelingstijd worden opgeschort als er aanvullende informatie van de aanvrager nodig is.