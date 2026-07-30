Verduurzaming woningen Erp door dakvervanging

De gemeente Meierijstad heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het verduurzamen van woningen door het vervangen van daken aan de Aerschot 2 tot en met 12 in Erp. De aanvraag is op 27 juli 2026 binnengekomen.

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Het plan betreft het vervangen van daken om de woningen te verduurzamen. Deze aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedures. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen, al kan deze termijn worden verlengd met zes weken als dat nodig is.

Het project is geregistreerd onder het zaaknummer OW-2026-3665. Dit nummer is belangrijk voor toekomstige communicatie over de aanvraag.