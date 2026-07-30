Kermis bij Café Abbey Road in Veghel van 18 tot 21 september

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een kermis bij Café Abbey Road op de Markt in Veghel. De kermis staat gepland van 18 tot 21 september 2026.

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Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag voor een evenementenvergunning ontvangen. Het betreft een kermis die gehouden wordt bij Café Abbey Road, gelegen aan de Markt in Veghel. Deze kermis is gepland van 18 tot 21 september.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Dit kan verlengd worden met zes weken indien nodig. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3691.