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Meierijstad ontvangt aanvraag voor gewijzigd inpassingsplan

Vandaag om 09:50

De gemeente Meierijstad heeft op 24 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een gewijzigd landschappelijk inpassingsplan aan de Gestelseweg 14 in Schijndel.

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De gemeente zal de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure behandelen. Dit betekent dat er binnen acht weken na ontvangst een besluit wordt verwacht. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met zes weken, of opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3677. Hiermee kunnen geïnteresseerden bij de gemeente Meierijstad terecht voor meer informatie.

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