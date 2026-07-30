Bomenkap in Geldrop: aanvraag voor het rooien van twee essen

Op de Dommeldalseweg in Geldrop is een aanvraag ingediend voor het kappen van twee essen. Deze aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het rooien van twee essen nabij Dommeldalseweg 12 in Geldrop. Het proces bevindt zich nu in de fase van kennisgeving, wat betekent dat er nog geen bezwaar kan worden gemaakt. Dit kan pas als de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.