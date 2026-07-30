Moerdijk wil zakelijk recht verlenen aan Enexis Netbeheer

De gemeente Moerdijk heeft aangekondigd van plan te zijn om een zakelijk recht te vestigen op ZVB00 M 4415 voor Enexis Netbeheer B.V. Deze beslissing volgt uit een speciale regeling waarbij slechts één partij in aanmerking komt.

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Op basis van het 'Didam'-arrest van de Hoge Raad is bepaald dat overheden bij verkoop en verhuur van onroerende zaken een openbare procedure moeten volgen. Echter, als er op basis van objectieve en redelijke criteria slechts één geschikte partij is, mag een overheid direct contracteren. De gemeente Moerdijk heeft bepaald dat Enexis Netbeheer B.V. de enige geschikte partij is voor het vestigen van dit zakelijk recht.

Belanghebbenden die menen dat zij ook in aanmerking komen, kunnen binnen 20 dagen na publicatie bezwaar maken. De gemeente zal eventuele bezwaren binnen 20 dagen na de sluiting van de bezwaarperiode beoordelen.