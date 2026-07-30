Rommelmarkt in Veen krijgt vergunning voor augustus

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor een rommelmarkt in Veen. Deze vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags rondom de NH Kerk aan de Grotestraat.

Gevonden voor jou

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Altena hebben de aanvraag voor de rommelmarkt in Veen goedgekeurd. De markt is georganiseerd door een privé-persoon en wordt gehouden op de locatie rondom de NH Kerk aan de Grotestraat 19.

De vergunning is verzonden op 23 juli 2026. Belangstellenden kunnen de vergunning inzien vanaf de eerste werkdag na publicatie. Mocht je bezwaar willen maken, dan kan dat binnen zes weken schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Altena.